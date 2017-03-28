Гол Ахмедова принес Узбекистану победу над Катаром

Матч седьмого тура азиатской квалификации ЧМ-2018 между сборными Узбекистана и Катара завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Узбекистана.

Единственный мяч забил полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Анжи» и «Краснодар». Узбекистан набрал 12 очков и занимает третье место в группе А. У Катара четыре очка и последнее место.

Две первые команды группы выходят на чемпионат мира, а третья будет играть в плей-офф.

ЧМ-2018. Квалификация

Азия

Группа А

7-й тур