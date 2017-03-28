Гол Ахмедова принес Узбекистану победу над Катаром
Матч седьмого тура
азиатской квалификации ЧМ-2018 между сборными Узбекистана и Катара завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Узбекистана.
Единственный мяч забил полузащитник
«Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Анжи» и «Краснодар». Узбекистан
набрал 12 очков и занимает третье место в группе А. У Катара четыре очка и
последнее место.
Две первые
команды группы выходят на чемпионат мира, а третья будет играть в плей-офф.
ЧМ-2018. Квалификация
Азия
Группа А
7-й тур
Матч
Узбекистан - Катар - 1:0 (0:0)
Место и дата
28 марта 16:00, , Онлайн-трансляция
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