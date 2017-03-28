Вячеслав Колосков: Не ожидаю, что бельгийцы покажут свою лучшую игру

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Бельгии и России.

- Команда Бельгии – очень полезный соперник для нас, только с такими командами и надо играть. Но дело в том, что, в отличие от команды Кот-д'Ивуара, игроки которой из кожи вон лезли, чтобы проявить себя, бельгийцы этого делать не будут. Я не ожидаю, что бельгийцы покажут свою лучшую игру, потому что это товарищеская встреча, а они еще решают вопросы с отбором (на чемпионат мира), чемпионаты в разгаре, - передает слова Колоскова «Р-Спорт».

Напомним, товарищеский матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Игра станет первой футбольной на этом стадионе, который в 2014 году принимал открытие и закрытие Олимпийских игр.