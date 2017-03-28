Бельгия объявила состав на матч с Россией, Витсель остался в запасе
Стал известен состав
сборной Бельгии на товарищеский матч со сборной России.
Бельгия: Миньоле, Фоке,
Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Дембеле, Тилеманс, Наингголан, Мираллас,
Шадли, Бентеке.
Запасные: Кастелс, Селс,
Витсель, Торган Азар, Лукаку, Мертенс, Дендокер, Ориги, Батшуайи, Бойята.
Матч начнется в 19:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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