Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия1 : 2Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс1 : 0Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бельгия объявила состав на матч с Россией, Витсель остался в запасе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав сборной Бельгии на товарищеский матч со сборной России.

Бельгия: Миньоле, Фоке, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Дембеле, Тилеманс, Наингголан, Мираллас, Шадли, Бентеке.

Запасные: Кастелс, Селс, Витсель, Торган Азар, Лукаку, Мертенс, Дендокер, Ориги, Батшуайи, Бойята.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия - Бельгия: что пишут о матче в соцсетяхРоссия - Бельгия: что пишут о матче в соцсетяхКак игра сборных в Сочи освещается пользователями социальных сетейРоссия – Бельгия. Дзагоев получил травму и был замененПолузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче со сборной Бельгии. Футболист был заменен.Россия – Бельгия. ОнлайнВ рамках товарищеского матча сборная России сыграет с командой Бельгии.Вячеслав Колосков: Не ожидаю, что бельгийцы покажут свою лучшую игруПочетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от прелстоящего товарищеского матча между сборными Бельгии и России.Россия назвала состав на матч с БельгиейСтал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч со сборной Бельгии.Валерий Рейнгольд: Что я хочу увидеть в игре сборной России? Хотя бы самоотдачуБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Бельгии.Роман Широков: Отсутствие Денисова в сборной удивляет, Кокорина я бы тоже вызвалБывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался за приглашение в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова и форварда «Зенита» Александра Кокорина.Валерий Непомнящий: Для сборной, чем сложнее матчи, тем лучше подготовкаЭкс-тренер «Томи» и ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением о подготовке сборной России под руководством Станислава Черчесова к Кубку Конфедераций.В матче болельщиков Россия победила БельгиюБолельщики сборной России победили болельщиков сборной Бельгии перед товарищеским матчем национальных сборных в Сочи. Встреча завершилась со счетом 12:8.Владимир Маркин: Бельгийцы получили удовольствие от посещения РоссииРуководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал приезд футбольных болельщиков сборной Бельгии на товарищеский матч против России.Посетители «Советского спорта» не верят в победу сборной России в матче с БельгиейБольшинство посетителей «Советского спорта» проголосовали за победу сборной Бельгии в 1-2 мяча в матче против России.Такие, значит, у нас футболисты. Юрий Жирков, как антигерой неделиТакие, значит, у нас футболисты. Юрий Жирков, как антигерой недели«Советский спорт» продолжает определять главного негативного персонажа в российском спорте за неделю.Сергей Прядкин: Свист в адрес футболистов сборной России неприятенПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал свист в адрес футболистов сборной России во время товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром (0:2).«Советский спорт» начинает акцию в поддержку сборной России«Советский спорт» начинает акцию в поддержку сборной РоссииБезрыбье и раки. Колонка Евгения ЛовчеваБезрыбье и раки. Колонка Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» перед матчем с Бельгией рассчитывает на Дзагоева, верит в Бухарова и испытывает осторожный оптимизм.Сборная России сыграет с Бельгией в красной форме (фото)Стали известны цвета формы, в которой сыграет сборная России в товарищеском матче против Бельгии.Букмекеры считают Бельгию фаворитом в матче с РоссиейБукмекерские конторы выставили котировки на товарищеский матч Россия – Бельгия, который пройдет во вторник в Сочи.Бельгийский журналист: Футболистам сборной России остро не хватает талантаРедактор спортивного отдела ведущего бельгийского издания «Ньюсблад» Лудо Вандевалле поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча Россия - Бельгия.Олег Веретенников: Сборной России нужно как-то перестроиться и поверить в себяБывший нападающий сборной России Олег Веретенников поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча национальной команды с Бельгией.РФС заплатит Бельгии 300 тыс евро за участие в матче против РоссииРоссийский футбольный союз (РФС) заплатит 300 тысяч евро футбольной федерации Бельгии за участие в контрольном матче против сборной России, сообщает Walfoot.be.
MMA
Глава Bellator: Турнир с Емельяненко станет самым большим событием в истории промоушена
Другие
Новый закон обязал букмекеров отчислять средства на развитие спорта
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Заявления об отставке я не писал
Футбол
Роман Широков: Отсутствие Денисова в сборной удивляет, Кокорина я бы тоже вызвал
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Бельгия
Бельгиякалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости