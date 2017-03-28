Дмитрий Губерниев: Женскую сборную России могут тренировать Лопухов, Коновалов и Ланцов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, кто, по его мнению, мог бы возглавить женскую сборную России по биатлону.

«Я знаю некоторые подробности состояния здоровья наших биатлонисток, но не буду рассказывать об этом. Это очень интимное дело. Корень неудач еще и в этом - Дыра, помноженная на отсутствие серьезной спортивной медицины.

Женскую сборную могут, подчеркиваю, могут тренировать Лопухов, Коновалов и Ланцов. Нашим руководителям биатлона и сборной нужно чуть более трезво оценивать свою работу», - сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Сергей Коновалов и Павел Ланцов работают в тренерском штабе женской сборной России