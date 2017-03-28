Бразильский защитник Данило Силва покинул киевское «Динамо»
Киевское «Динамо» рассталось
с защитником Данило Силвой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что бразилец
покинул «Динамо» на правах свободного агента. Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время
выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал двукратным чемпионом
Украины, двукратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.
В текущем сезоне 30-летний
Данило Силва провел шесть матчей за «Динамо». Отметим, что он пропустил часть
сезона из-за травмы.
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