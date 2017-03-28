Бразильский защитник Данило Силва покинул киевское «Динамо»

Киевское «Динамо» рассталось с защитником Данило Силвой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что бразилец покинул «Динамо» на правах свободного агента. Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал двукратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.

В текущем сезоне 30-летний Данило Силва провел шесть матчей за «Динамо». Отметим, что он пропустил часть сезона из-за травмы.