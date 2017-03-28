Виталий Мутко: Рассчитываю, что стадион «Фишт» станет популярным
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением относительно будущего стадиона «Фишт».
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Сегодня большой и знаменательный день.
Мы открываем современный стадион. В
добрый путь, «Фишт». Очень рассчитываю,
что стадион станет популярным, рассчитываю,
что здесь будет играть местный клуб, в
том числе и в еврокубках. Сделаем все,
чтобы стадион был доведен до ума к Кубку
конфедераций и чемпионату мира, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».
Напомним, что в данную минуту на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч Россия – Бельгия. Игра стала первой футбольной на этом стадионе, который в 2014 году принимал открытие и закрытие Олимпийских игр.
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