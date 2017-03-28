Виталий Мутко: Рассчитываю, что стадион «Фишт» станет популярным

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением относительно будущего стадиона «Фишт».

- Сегодня большой и знаменательный день. Мы открываем современный стадион. В добрый путь, «Фишт». Очень рассчитываю, что стадион станет популярным, рассчитываю, что здесь будет играть местный клуб, в том числе и в еврокубках. Сделаем все, чтобы стадион был доведен до ума к Кубку конфедераций и чемпионату мира, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».



Напомним, что в данную минуту на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч Россия – Бельгия. Игра стала первой футбольной на этом стадионе, который в 2014 году принимал открытие и закрытие Олимпийских игр.