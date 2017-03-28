Николишин станет главным тренером ЦСКА
ЦСКА определился с
кандидатурой нового главного тренера. Эту должность займет Андрей Николишин.
Как сообщает «Р-Спорт» со
ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, решение о назначении Николишина было
принято в начале нынешней недели. В ближайшее время будет подписан контракт,
после чего клуб объявит об этом официально.
Напомним, что ранее пост
главного тренера ЦСКА покинул Дмитрий Квартальнов.
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