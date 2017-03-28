Ринат Билялетдинов: Слишком много внимание уделяется лимиту

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что лимит никак не влияет на игру сборной России.

- В матче против Кот-д'Ивуара наши игроки старались и дурака на поле не валяли. Это был единственный положительный момент в той игре. А в целом, да, это уровень команды. Тогда африканцы были просто быстрее и активнее на поле.

Знаете, нельзя так взять и говорить, что это поколение самое слабое в нашей истории. Нужно посмотреть, чтобы они отыграли свое. Вот тогда уже можно будет что-то говорить и смотреть.

Тут дело не в лимите. Слишком много внимание уделяется лимиту. Есть страны, где больше 3-4 иностранных игроков нельзя выпускать на поле вовсе. В одной Москве ежегодно выпускается более ста игроков из элитной школы футболистов. Здесь вопрос нужно ставить так, кто игрокам столько платит. Плюс дело в самой подготовке. Сейчас мы уберем лимит, а потом окажется, что дело была не в нем. Давайте оставим так, как есть, - передает слова Билялетдинова «Спорт FM».

В данную минуту на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч Россия – Бельгия. После первого тайма счет 3:1 в пользу гостей.