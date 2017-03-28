Ринат Билялетдинов: Слишком много внимание уделяется лимиту
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что лимит никак не влияет на игру сборной России.
- В матче против Кот-д'Ивуара наши игроки старались и дурака на поле не валяли. Это был единственный положительный момент в той игре. А в целом, да, это уровень команды. Тогда африканцы были просто быстрее и активнее на поле.
Знаете, нельзя так взять и говорить, что это поколение самое слабое в нашей истории. Нужно посмотреть, чтобы они отыграли свое. Вот тогда уже можно будет что-то говорить и смотреть.
Тут дело не в лимите. Слишком много внимание уделяется лимиту. Есть страны, где больше 3-4 иностранных игроков нельзя выпускать на поле вовсе. В одной Москве ежегодно выпускается более ста игроков из элитной школы футболистов. Здесь вопрос нужно ставить так, кто игрокам столько платит. Плюс дело в самой подготовке. Сейчас мы уберем лимит, а потом окажется, что дело была не в нем. Давайте оставим так, как есть, - передает слова Билялетдинова «Спорт FM».
В данную минуту на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч Россия – Бельгия. После первого тайма счет 3:1 в пользу гостей.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция