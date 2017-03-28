Аргентина подаст апелляцию на дисквалификацию Месси

Федерация футбола Аргентины будет оспаривать дисквалификацию форварда национальной сборной страны Лионеля Месси. Об этом заявил секретарь федерации Хорхе Миядоски.

«Мы удивлены этим решением, а также тем, как оно было принято – за несколько часов до матча с Боливией. Мы очень недовольны этим. Будем подавать апелляцию. Есть много прецедентов, говорящих о том, что мы можем добиться сокращения дисквалификации», - цитирует Миядоски AS.

Ранее стало известно, что нападающий дисквалифицирован на четыре матча сборной Аргентины. В прошлой игре против Чили (1:0) он нецензурно высказался в адрес арбитра на линии, а также отказался после матча пожать ему руку.

Напомним, что матч Боливия – Аргентина состоится сегодня и начнется в 23:00 по Москве. Отметим, что Месси пропустит четыре из пяти оставшихся матчей квалификации ЧМ-2018.