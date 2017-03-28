Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия3 : 3Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс2 : 2Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аргентина подаст апелляцию на дисквалификацию Месси

Источник:  ASКомментарии

Федерация футбола Аргентины будет оспаривать дисквалификацию форварда национальной сборной страны Лионеля Месси. Об этом заявил секретарь федерации Хорхе Миядоски.

«Мы удивлены этим решением, а также тем, как оно было принято – за несколько часов до матча с Боливией. Мы очень недовольны этим. Будем подавать апелляцию. Есть много прецедентов, говорящих о том, что мы можем добиться сокращения дисквалификации», - цитирует Миядоски AS.

Ранее стало известно, что нападающий дисквалифицирован на четыре матча сборной Аргентины. В прошлой игре против Чили (1:0) он нецензурно высказался в адрес арбитра на линии, а также отказался после матча пожать ему руку.

Напомним, что матч Боливия – Аргентина состоится сегодня и начнется в 23:00 по Москве. Отметим, что Месси пропустит четыре из пяти оставшихся матчей квалификации ЧМ-2018.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Что смотреть после матча Россия – Бельгия. Анонс матчей сборныхЧто смотреть после матча Россия – Бельгия. Анонс матчей сборных«Советский спорт» рассказывает о самых интригующих играх вторника, которые состоятся уже после встречи России и Бельгии.За оскорбления - от двух до четырех. Почему дисквалифицировали Лионеля МессиЗа оскорбления - от двух до четырех. Почему дисквалифицировали Лионеля МессиНападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление ассистента судьи в игре с Чили.Гол Ахмедова принес Узбекистану победу над КатаромМатч седьмого тура азиатской квалификации ЧМ-2018 между сборными Узбекистана и Катара завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Узбекистана.Месси дисквалифицирован на четыре матча сборной АргентиныВ ФИФА подтвердили дисквалификацию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает АР.ЧМ-2018. Квалификация. Боливия – Аргентина, Бразилия - Парагвай и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура квалификации чемпионата мира-2018.Месси может не сыграть с Боливией из-за дисквалификации за оскорбление арбитраУчастие форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче квалификации ЧМ-2018 под вопросом. Появилась информация о его дисквалификации.Южная Корея нанесла поражение Сирии в отборе к ЧМ-2018Южная Корея одержала минимальную победу над Сирией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на Seoul World Cup Stadium в Сеуле.Иран обыграл Китай в квалификации ЧМ-2018 и лидирует в своей группеМатч седьмого тура квалификации ЧМ-2018 между сборными Ирана и Китая завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Ирана.Ронан Эвиан: Телеканал BBC искажает реальное мнение болельщиковГенеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан рассказал о том, что телеканал BBC искажает реальное мнение болельщиков о ситуации с футбольными фанатами в России.Япония победила Таиланд в отборе ЧМ-2018Сборная Японии одержала крупную победу над Таиландом (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на стадионе «Сайтама-2002».Австралия победила ОАЭ в отборе к ЧМ-2018Сборная Австралии выиграла у ОАЭ (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на Sydney Football Stadium в Сиднее.Неймар заверил болельщиков «Барселоны», что Месси продлит контракт с клубомНападающий «Барселоны» Неймар рассказал, как обстоят дела с продлением контракта его партнера по клубу Лионеля Месси, а также прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».Новая Зеландия победила Фиджи в отборе ЧМ-2018Сборная Новой Зеландии одержала победу над Фиджи (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на Westpac Stadium в Веллингтоне.ФИФА может дисквалифицировать Месси за оскорбление арбитраНападающий «Барселоны» Лионель Месси обвиняется в оскорблении арбитра во время матча между сборными Аргентины и Чили, который состоялся в рамках квалификации ЧМ-2018 (1:0).Месси и высота. Интриги отборочных матчей ЧМ-2018 в Южной АмерикеМесси и высота. Интриги отборочных матчей ЧМ-2018 в Южной Америке«Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке.Неймар: Не только Месси впечатлен нашей игрой, многие следят за выступлением сборной БразилииНападающий сборной Бразилии Неймар высказался об игре своей команды, отметив, что его партнер по «Барселоне» Лионель Месси по достоинству оценил последние результаты его национальной команды.Группы риска. 13 топ-сборных, которые могут пропустить ЧМ-2018Группы риска. 13 топ-сборных, которые могут пропустить ЧМ-2018«Советский спорт» проанализировал турнирные таблицы отборочного этапа к ЧМ-2018.Александр Бубнов: И что, ради чемпионата мира надо насиловать Василия Березуцкого?Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов объяснил, почему тренерский штаб сборной России не должен вызывать на домашний чемпионат мира защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который решил взять паузу в выступлениях за национальную команду.Владимир Стогниенко: Голландцам понравилось летом отдыхатьРоссийский комментатор Владимир Стогниенко – о сборной Голландии, которая 25 марта отправила в отставку главного тренера Данни Блинда.Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на ЧМ-2018Президент России Владимир Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Футбол
Россия – Бельгия. Дзагоев получил травму и был заменен
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Женскую сборную России могут тренировать Лопухов, Коновалов и Ланцов
Футбол
Месси дисквалифицирован на четыре матча сборной Аргентины
Футбол
Валерий Рейнгольд: Что я хочу увидеть в игре сборной России? Хотя бы самоотдачу
все новости
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости