Андрей Кириленко: Думаю, что Латвия не против провести женский Евробаскет вместе с Россией
Президент РФБ Андрей Кириленко
заявил, что Латвия и Россия могут совместно провести чемпионат Европы по
баскетболу среди женщин. Отметим, что этот турнир пройдет в 2019 году.
«Проведение турнира в двух странах - это абсолютно нормально. Сборная твоей страны играет у себя, и к ней будет повышенное внимание. Выступление своей команды всегда вызывает интерес. А вот собрать зрителей на другую группу будет непросто. Поэтому наличие со-организатора выглядит логичным.
Конечно, мы будем обсуждать варианты.
Полагаю, что та же Латвия, тем более что мы соседи, будет не против провести
турнир вместе с Россией», - цитирует Кириленко «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что
на проведение женского Евробаскета-2019 претендуют Россия. Латвия, Сербия и
Израиль. При этом в ФИБА-Европа решили, что турнир пройдет в двух странах.