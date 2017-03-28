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Андрей Кириленко: Думаю, что Латвия не против провести женский Евробаскет вместе с Россией

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что Латвия и Россия могут совместно провести чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. Отметим, что этот турнир пройдет в 2019 году.

«Проведение турнира в двух странах - это абсолютно нормально. Сборная твоей страны играет у себя, и к ней будет повышенное внимание. Выступление своей команды всегда вызывает интерес. А вот собрать зрителей на другую группу будет непросто. Поэтому наличие со-организатора выглядит логичным.

Конечно, мы будем обсуждать варианты. Полагаю, что та же Латвия, тем более что мы соседи, будет не против провести турнир вместе с Россией», - цитирует Кириленко «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что на проведение женского Евробаскета-2019 претендуют Россия. Латвия, Сербия и Израиль. При этом в ФИБА-Европа решили, что турнир пройдет в двух странах.

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