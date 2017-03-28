Александр Горшков: Главное, чтобы спортсмены на ЧМ реализовали свой потенциал

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.

- Главное, чтобы спортсмены реализовали свой потенциал, показали то, на что они способны. Все остальное, включая квоты, придет автоматически. А давать прогнозы - дело неблагодарное, - приводит слова Горшкова ТАСС.