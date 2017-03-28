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Мозякин повторил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страны

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Ак Барс» принимает  магнитогорский «Металлург» в третьем матче финала Восточной конференции. В этом матче отметился голом нападающий Сергей Мозякин.

Благодаря этому Мозякин повторил рекорд Вениамина Александрова по количеству шайб, заброшенных в одном сезоне. В текущем сезоне в активе Мозякина 53 гола.

Отметим, что Сергей Мозякин сравнял результат, сделав счет 1:1. Александров установил свой рекорд в сезоне 1962/63 в чемпионате СССР.

Матч

Ак Барс - Металлург Мг - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

3-й период

Голы:

Азеведо (Секач, Яруллин), 12:13 (1:0 - бол.). Мозякин (Ли, Зарипов), 31:55 (1:1 - бол.). Глухов 45:56 (2:1). Зарипов 56:07 (2:2).

Место и дата

28 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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