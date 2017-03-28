Мозякин повторил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страны
Сегодня «Ак Барс»
принимает магнитогорский «Металлург» в
третьем матче финала Восточной конференции. В этом матче отметился голом
нападающий Сергей Мозякин.
Благодаря этому Мозякин
повторил рекорд Вениамина Александрова по количеству шайб, заброшенных в одном
сезоне. В текущем сезоне в активе Мозякина 53 гола.
Отметим, что Сергей Мозякин сравнял результат, сделав счет 1:1. Александров установил свой рекорд в сезоне 1962/63 в чемпионате СССР.
Матч
Ак Барс - Металлург Мг - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)3-й период
Голы:
Азеведо (Секач, Яруллин), 12:13 (1:0 - бол.). Мозякин (Ли, Зарипов), 31:55 (1:1 - бол.). Глухов 45:56 (2:1). Зарипов 56:07 (2:2).
Место и дата
28 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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