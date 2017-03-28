Сборная России вырвала ничью у сборной Бельгии
Футболисты сборной России в рамках контрольной встречи сыграли вничью со сборной Бельгии со счетом 3:3.
Счет
в матче уже на третьей минуте открыл
защитник сборной России Виктор Васин.
Однако еще до конца первого тайма
бельгийцы провели три мяча в ворота
Игоря Акинфеева - отличились Кевин
Миральяс, реализовавший
11-метровый,
и дважды Кристиан Бентеке. На
74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув
прострел Александра Бухарова, сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам Бухаров сравнял счет в игре.
Отметим, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция