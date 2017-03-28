Виталий Мутко: У нас не все еще пока получается, но открытие стадиона получилось

Президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал итог матча между сборными России и Бельгии (3:3).

- Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме. Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия - топовая команда, - приводит слова Мутко ТАСС.

Наопмним, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.