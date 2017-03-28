Кирилл Дементьев: Будем искать позитив
Кирилл Дементьев, комментировавший матч Россия-Бельгия (3:3) из Сочи для
Первого канала, поделился с «Советским спортом» своими впечатлениями.
- Первый матч в Сочи удался с точки зрения антуража, интриги и общих красот. Кубанский казачий хор исполнил гимны, на стадионе аншлаг, все это выглядело очень хорошо. Не подкачала и концовка.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция