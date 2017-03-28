Кирилл Дементьев: Будем искать позитив

Кирилл Дементьев, комментировавший матч Россия-Бельгия (3:3) из Сочи для Первого канала, поделился с «Советским спортом» своими впечатлениями.

- Первый матч в Сочи удался с точки зрения антуража, интриги и общих красот. Кубанский казачий хор исполнил гимны, на стадионе аншлаг, все это выглядело очень хорошо. Не подкачала и концовка.

Вот то, что было в середине, удовольствия доставило куда меньше. Творческий поиск главного тренера пока не приводит к осязаемым результатам, а качество игры в обороне удручает. Но запоминается последнее, так что будем искать позитив, - сказал Дементьев.