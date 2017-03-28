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Кирилл Дементьев: Будем искать позитив

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кирилл Дементьев, комментировавший матч Россия-Бельгия (3:3) из Сочи для Первого канала, поделился с «Советским спортом» своими впечатлениями.

- Первый матч в Сочи удался с точки зрения антуража, интриги и общих красот. Кубанский казачий  хор исполнил гимны, на стадионе аншлаг, все это выглядело очень хорошо. Не подкачала и концовка.

Вот то, что было в середине, удовольствия доставило куда  меньше. Творческий поиск главного тренера пока не приводит к осязаемым результатам, а качество игры в обороне удручает. Но  запоминается последнее, так что будем искать позитив, - сказал Дементьев.

Матч

Россия - Бельгия - 3:3 (1:3)

Голы

Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция

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