Роман Широков: Нужно тщательно разобрать первые 70 минут и сделать выводы
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными России и Бельгии (3:3).
- Позитивные сдвиги произошли после того, как были произведены замены. Вышедшие ребята очень здорово сыграли в атаке, что позволило нам сыграть счет. Отмечу Миранчука и Глушакова, который стабилизировал игру в середине. Это дало нам преимущество при развитии атак. Саша Головин хорошо вошел.
Замена Дзагоева? Дала о себе знать травма, которую он получи до встречи. Разрезающих передач было очень мало. В основном они появились после выхода Глушакова, но и Дзагоев успел несколько раз обострить. Пропущенные мячи? Это лучше разобрать тренеру.
Два забили со стандарта… Думаю, ребята поработают над этим. Нам не должно застилать глаза то, что произошло в конце. Здорово, что мы сумели отыграться, показав неплохую игру в последние 20 минут. Но нужно тщательно разобрать первые 70 минут и сделать выводы, – передает слова Широкова «Матч ТВ».
Напомним, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция