Роман Широков: Нужно тщательно разобрать первые 70 минут и сделать выводы

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными России и Бельгии (3:3).

- Позитивные сдвиги произошли после того, как были произведены замены. Вышедшие ребята очень здорово сыграли в атаке, что позволило нам сыграть счет. Отмечу Миранчука и Глушакова, который стабилизировал игру в середине. Это дало нам преимущество при развитии атак. Саша Головин хорошо вошел.

Замена Дзагоева? Дала о себе знать травма, которую он получи до встречи. Разрезающих передач было очень мало. В основном они появились после выхода Глушакова, но и Дзагоев успел несколько раз обострить. Пропущенные мячи? Это лучше разобрать тренеру.

Два забили со стандарта… Думаю, ребята поработают над этим. Нам не должно застилать глаза то, что произошло в конце. Здорово, что мы сумели отыграться, показав неплохую игру в последние 20 минут. Но нужно тщательно разобрать первые 70 минут и сделать выводы, – передает слова Широкова «Матч ТВ».

Напомним, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.