«Металлург» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серии

Третий матч финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».

В составе «Ак Барса» счет открыл Джастин Азеведо. Сравнял результат Сергей Мозякин. Отметим, что для нападающего это 53-я шайба в сезоне. Вновь вывел вперед хозяев Михаил Глухов, но затем вновь сделал счет равным Данис Зарипов. Он же в концовке основного времени оформил дубль и принес победу своей команде.

Счет в серии 3-0 в пользу «Магнитки». Четвертый матч состоится 30 марта в Казани.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

Финал

Третий матч

Счет в серии – 0-3