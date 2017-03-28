«Металлург» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серии
Третий матч финала Восточной
конференции между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».
В составе «Ак Барса» счет
открыл Джастин Азеведо. Сравнял результат Сергей Мозякин. Отметим, что для нападающего
это 53-я шайба в сезоне. Вновь вывел вперед хозяев Михаил Глухов, но затем вновь
сделал счет равным Данис Зарипов. Он же в концовке основного времени оформил
дубль и принес победу своей команде.
Счет в серии 3-0 в пользу «Магнитки».
Четвертый матч состоится 30 марта в Казани.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
Финал
Третий матч
Счет в серии – 0-3
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