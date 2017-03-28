Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия3 : 3Бельгия
Футбол  Голландия1 : 2Италия
Футбол  Франция0 : 0Испания
Хоккей  Ак Барс2 : 3Металлург
Футбол  Португалия2 : 0Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Металлург» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Третий матч финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».

В составе «Ак Барса» счет открыл Джастин Азеведо. Сравнял результат Сергей Мозякин. Отметим, что для нападающего это 53-я шайба в сезоне. Вновь вывел вперед хозяев Михаил Глухов, но затем вновь сделал счет равным Данис Зарипов. Он же в концовке основного времени оформил дубль и принес победу своей команде.

Счет в серии 3-0 в пользу «Магнитки». Четвертый матч состоится 30 марта в Казани.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

Финал

Третий матч

Матч

Ак Барс - Металлург Мг - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Азеведо (Секач, Яруллин), 12:13 (1:0 - бол.). Мозякин (Ли, Зарипов), 31:55 (1:1 - бол.). Глухов 45:56 (2:1). Зарипов (Ли, Коварж), 56:08 (2:2). Зарипов (Антипин, Коварж), 58:30 (2:3).

Место и дата

28 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 0-3

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Воробьев: Игра Зарипова? Я постучу по деревуГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Будем стараться отыграться с 0-3 в сериилавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (2:3).«Локомотив» - СКА. КХЛ оштрафовала Кудашова за бросок бутылки на ледСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел момент с удалением Алексея Кудашова до конца матча (2+20 мин) за бросок бутылки на лед.Мозякин хорош. Но Зарипов еще круче! Умопомрачительная концовка матча в КазаниМозякин хорош. Но Зарипов еще круче! Умопомрачительная концовка матча в КазаниСергей Мозякин бьет очередной рекорд. Но победу «Магнитке» приносит дубль Даниса Зарипова, наколотившего в этом плей-офф уже 15 головЕсть 53-й! Как Сергей Мозякин забил рекордный голЕсть 53-й! Как Сергей Мозякин забил рекордный голВ третьем поединке серии восточного финала магнитогорец Сергей Мозякин забросил 53-ю шайбу в сезоне и сравнялся с Вениамином Александровым.Мозякин повторил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страныСегодня «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург» в третьем матче финала Восточной конференции. В этом матче отметился голом нападающий Сергей Мозякин.Круче Боброва, Петрова и Якушева - новый рекорд Мозякина (инфографика)Круче Боброва, Петрова и Якушева - новый рекорд Мозякина (инфографика)Главный бомбардир КХЛ повторил «вечное» достижение Вениамина Александрова, установленное еще в 1963 годуБросок от Альметова, обводка от АлександроваБросок от Альметова, обводка от АлександроваСегодня во втором периоде третьего матча финала Восточной конференции капитан «Магнитки» Сергей Мозякин забросил шайбуБорис Майоров: Мозякин и Александров абсолютно непохожи по стилю!Борис Майоров: Мозякин и Александров абсолютно непохожи по стилю!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнивает капитана «Магнитки» Сергея Мозякина и нападающего ЦСКА Вениамина Александрова.Николишин станет главным тренером ЦСКАЦСКА определился с кандидатурой нового главного тренера. Эту должность займет Андрей Николишин.Алексей Бадюков: «Ак Барсу» в серии с «Магниткой» нужно просто использовать свои моментыХоккейный эксперт Алексей Бадюков считает, что у «Ак Барса» больше шансов переломить ход серии с магнитогорским «Металлургом» (0-2), чем у «Локомотива» пройти СКА (0-3).Раил Якупов: Вся трансферная политика «Нефтехимика» будет заточена под НазароваДиректор «Нефтехимик» Раил Якупов рассказал о селекционной политике клуба в межсезонье и взаимодействии с главным тренером Андреем Назаровым.«Витязь» продлит контракт с Беловым на два годаГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов продолжит работу с командой. Новый контракт 50-летнего специалиста будет рассчитан на два года.Николишин или Быков? На днях ЦСКА назовет нового главного тренера армейцевНиколишин или Быков? На днях ЦСКА назовет нового главного тренера армейцевОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о новом наставнике ЦСКА, которого официально назначат, возможно, уже в среду.Лео Комаров: Выступления в России дали мне возможность понять, в чем можно прибавитьНападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что опыт выступления в России придал ему уверенности в своих силах.Гендиректор «Югры»: Вопрос легионеров в составе – самый трудный для насГенеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о возможном появлении в команде иностранных игроков после назначения главным тренером Игоря Захаркина.Лазарев продлил контракт с «Салаватом Юлаевом»Форвард «Салавата Юлаева» Антон Лазарев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года.Игорь Захаркин: «Югры» не будет в КХЛ? Это происки недоброжелателейИгорь Захаркин: «Югры» не будет в КХЛ? Это происки недоброжелателейОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».Игорь Захаркин: «Югра» - хорошая цепкая командаОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».Игорь Захаркин: Вариант с ЦСКА и Быковым обсуждать не хочуОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: Будем стараться отыграться с 0-3 в серии
Футбол
Станислав Черчесов: Дзагоев? У него мышечный спазм
Футбол
Андрей Талалаев: Бухаров мог оформить хет-трик, но забил только один
Футбол
Роберто Мартинес: Мне очень нравится Миранчук
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Данис Зарипов
Данис Зариповвсе новости
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости