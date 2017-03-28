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Прибыль от Лиги Overwatch может составить $720 миллионов

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Инвестиционная компания Morgan Stanley опубликовала прогноз прибыли от Лиги Overwatch.

Ежегодная прибыть от лиги может составить $100 миллионов, а при благоприятных условиях эта сумма может вырасти до $720 миллионов.

Аналитики отмечают, что добиться такой суммы возможно при 32 команд-участниц, вместо запланированных 16. Для монетизации Лиги Overwatch компания Blizzard планирует привлечь ресурсы лиги Major League Gaming.

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