Анатолий Бышовец: Надо отдать должное игрокам, во втором тайме вышедшим на поле
Заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными России и Бельгии (3:3).
– Концовка внушает оптимизм, хотя до замены во втором тайме чувствовалась разница в классе. Эксперименты в обороне продолжаются, сделанные в защите замены не способствовали должному взаимопониманию. Но надо отдать должное игрокам, во втором тайме вышедшим на поле. При отставании в счете было стремление, желание отыграться, да и в начале встречи чувствовалось желание сыграть на результат, чувствовался настрой, - передает слова Бышовца «Р-Спорт».
Напомним, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция