Анатолий Бышовец: Надо отдать должное игрокам, во втором тайме вышедшим на поле

Заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными России и Бельгии (3:3).

– Концовка внушает оптимизм, хотя до замены во втором тайме чувствовалась разница в классе. Эксперименты в обороне продолжаются, сделанные в защите замены не способствовали должному взаимопониманию. Но надо отдать должное игрокам, во втором тайме вышедшим на поле. При отставании в счете было стремление, желание отыграться, да и в начале встречи чувствовалось желание сыграть на результат, чувствовался настрой, - передает слова Бышовца «Р-Спорт».

Напомним, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.