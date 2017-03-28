Мэр Сочи: Ничья с такой командой – это победа для нас

Мэр Сочи Анатолий Пахомов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).

– Для нас этот стадион счастливый. И первый гол забила сборная России, да и все-таки ничья с такой командой, как Бельгия, – это победа для нас. Тестирование стадиона еще идет, все ошибки будут учтены, на то он и тестовый матч. На счет пробок – это тоже тестируется. Возможно, надо больше людей отправлять на общественном транспорте, – приводит слова Пахомова, – передает слова Пахомова «Матч ТВ».

Напомним, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.