Роберто Мартинес: Мне очень нравится Миранчук

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после товарищеского матча с Россией (3:3) выделил полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

- Мы приехали в Россию показать хороший футбол, - сказал Мартинес. - Мы сильно разочарованы, и скрывать это бессмысленно. Неприятно упускать победу, ведя с разницей в два мяча. С другой стороны, мы проверили ряд футболистов, да и большую часть матча играли неплохо.

- Что послужило причиной провала в концовке? Потеря концентрации?

- Мы сделали шесть замен, мне хотелось посмотреть многих футболистов. В официальном матче такого бы не было. Но зато мы поняли, как играть с Россией, как играть против схемы 3-5-2, которую она использовала.

- Кого бы вы могли выделить в сборной России?

- Мне нравится Миранчук. Это очень большой талант. Его ждет очень большое будущее. Да и в целом сборная России сыграла замечательно. Нас замечательно приняли в Сочи. «Фишт» - это лучший стадион, на котором мне доводилось бывать за последние семь лет.

- Сборная Бельгии в основном атаковала левым флангом. Так было задумано, потому что у России в этой зоне играет Самедов?

- Нет, такой установки не было. Хотя мы действительно провели больше опасных атак через эту зону.