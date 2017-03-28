Роберто Мартинес: Мне очень нравится Миранчук
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после товарищеского матча с
Россией (3:3) выделил полузащитника «Локомотива»
Алексея Миранчука.
- Мы приехали в Россию показать хороший футбол, -
сказал Мартинес. - Мы сильно разочарованы, и скрывать это бессмысленно.
Неприятно упускать победу, ведя с разницей в два мяча. С другой стороны, мы
проверили ряд футболистов, да и большую часть матча играли неплохо.
- Что послужило причиной провала в концовке? Потеря концентрации?
- Мы сделали шесть замен, мне хотелось посмотреть многих футболистов. В
официальном матче такого бы не было. Но зато мы поняли, как играть с Россией,
как играть против схемы 3-5-2, которую она использовала.
- Кого бы вы могли выделить в сборной России?
- Мне нравится Миранчук. Это очень большой талант. Его ждет очень большое
будущее. Да и в целом сборная России сыграла замечательно. Нас замечательно
приняли в Сочи. «Фишт» - это лучший стадион, на котором мне доводилось
бывать за последние семь лет.
- Сборная Бельгии в основном атаковала левым флангом. Так было задумано,
потому что у России в этой зоне играет Самедов?
- Нет, такой установки не было. Хотя мы действительно провели больше опасных атак через эту зону.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция