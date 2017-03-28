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ФИФА поддержала законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков

Источник:  ТАССКомментарии

ФИФА поддержала принятый Госдумой России законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

– Как правило, ФИФА не дает комментариев по поводу изменений во внутреннем законодательстве какого-либо государства, но всецело поддерживает любые меры, которые принимает страна-организатор для обеспечения максимального уровня безопасности во время проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций, - цитирует представителя пресс-службы ФИФА ТАСС.

Напомним, что Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. 

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