ФИФА поддержала законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков

ФИФА поддержала принятый Госдумой России законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

– Как правило, ФИФА не дает комментариев по поводу изменений во внутреннем законодательстве какого-либо государства, но всецело поддерживает любые меры, которые принимает страна-организатор для обеспечения максимального уровня безопасности во время проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций, - цитирует представителя пресс-службы ФИФА ТАСС.

Напомним, что Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.