Андрей Талалаев: Бухаров мог оформить хет-трик, но забил только один

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру Александра Бухарова в матче между сборными России и Бельгии (3:3).

- Схема с Бухаровым – это что? Широков сказал, что она весьма примитивная.

- Комментировать чужое мнение не буду, но, на мой взгляд, все лидеры европейских чемпионатов в той или иной мере располагают высокими форвардами. Значит, это дает результат. Понятно, что если постоянно грузить мяч только верхом – это одно, а если освобождать зоны и использовать все тонкости подобной тактики – совсем другое. За примером далеко ходить не надо: тот же Бентеке у Бельгии. Он часто сваливался на фланг во время получения мяча, сбрасывал его партнерам, удваивал позицию крайнего форварда, смещаясь в его зону.

Я бы не назвал игру с Бухаровым примитивной. Бельгийцы же действовали по зеркальной схеме. Другой вопрос – как эту схему использовать. А это уже зависит от качества.