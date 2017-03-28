Мэтт Митрион: Благодарен Емельяненко, что он согласился снова провести со мной поединок
Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поблагодарил Федора Емельяненко за согласие провести поединок, несмотря на отмену предыдущего боя.
«Я великолепно себя чувствую и благодарен Федору, что он согласился снова провести со мной поединок, несмотря на произошедшее. Я сейчас нахожусь в форме, и, конечно, это совсем другое дело, нежели тогда, когда у меня в почках были шесть-семь камней. Возможно, это последствия того, что я выпивал в молодости, не могу точно сказать. Хотя, это уже не 25 камней, а чуть проще, но сейчас я уже чувствую себя отлично», - приводит слова из пресс-релиза Bellator ТАСС.
Ранее пресс-служба Bellator подтвердила, что Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня.
Напомним, бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.
На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.