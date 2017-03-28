Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия3 : 3Бельгия
Футбол  Голландия1 : 2Италия
Футбол  Франция0 : 0Испания
Хоккей  Ак Барс2 : 3Металлург
Футбол  Португалия2 : 0Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мэтт Митрион: Благодарен Емельяненко, что он согласился снова провести со мной поединок

Источник:  ТАССКомментарии

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поблагодарил Федора Емельяненко за согласие провести поединок, несмотря на отмену предыдущего боя.

«Я великолепно себя чувствую и благодарен Федору, что он согласился снова провести со мной поединок, несмотря на произошедшее. Я сейчас нахожусь в форме, и, конечно, это совсем другое дело, нежели тогда, когда у меня в почках были шесть-семь камней. Возможно, это последствия того, что я выпивал в молодости, не могу точно сказать. Хотя, это уже не 25 камней, а чуть проще, но сейчас я уже чувствую себя отлично», - приводит слова из пресс-релиза Bellator ТАСС.

Ранее пресс-служба Bellator подтвердила, что Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня.

Напомним, бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глава Bellator: Турнир с Емельяненко станет самым большим событием в истории промоушенаГлава Bellator Скотт Кокер поделился ожиданиями от предстоящего турнира с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко.Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцомВ семье российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко пополнение – жена легендарного спортсмена родила девочку.Майкл Макдональд подписал контракт с BellatorБывший боец легчайшего дивизиона UFC Майкл Макдональд подписал контракт с лигой Bellator.Билеты на бой Емельяненко – Митрион будут стоить от 60 долларовБилеты на бой между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом будут стоить от 3,4 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Bellator.Емельяненко будет готовиться к поединку против Митриона в НидерландахТренер российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Питер Тайссе сообщил, что его подопечный будет готовиться к поединку против американца Мэтта Митриона в Нидерландах.Мэтт Митрион: Рад возможности разбить лицо Емельяненко на глазах у своей семьиАмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион прокомментировал новость о том, что поединок против россиянина Федора Емельяненко состоится в Нью-Йорке.Bellator подтвердил, что бой Емельяненко и Митриона запланирован на 24 июняПресс-служба Bellator подтвердила, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня.Сергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorСергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов в преддверии поединка против Чейза Гормли дал интервью на JunkieВиталий Минаков: Такое впечатление, что многие ждут поражения Федора ЕмельяненкоНепобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, а также остался недоволен отношением к российскому спортсмену со стороны болельщиков.Экс-боец UFC Бэйдер подписал контракт с BellatorАмериканский боец смешанного стиля Райан Бэйдер подписал контракт с промоутерской компанией Bellator.Вандерлей Силва сразится против Соннена на Bellator 180Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 180.Подробности боя Емельяненко – Митрион, Роналду – игрок года в Португалии, а «Сити» нацелился на Месси. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Поединок Федора Емельяненко с Митрионом состоится 24 июня в СШАРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом, сообщает ММАfighting.Bellator подписали Лоренца ЛаркинаАмериканский боец смешанного стиля Лоренц Ларкин, который ранее выступал в UFC, подписал контракт с лигой Bellator.Польская организация KSW предложила провести бой Федору ЕмельяненкоПольская организация смешанных единоборств KSW предложила российскому бойцу Федору Емельяненко провести поединок под своей эгидой, сообщил глава организации Марцин Левандовски.Харитонов опустился на 55-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Емельяненко – на 29-мВ обновленном рейтинге тяжеловесов ММА россиянин Сергей Харитонов опустился на две строчки и теперь занимает 55-е место.Федор Емельяненко посетит поединок Джексон – ЛавальРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко станет гостем турнира Bellator 175? который состоится 31 марта на арене «Allstate Arena» в Роузмонде.Янькова проведет бой в Bellator в апрелеРоссиянка Анастасия Янькова свой следующий поединок проведет 8 апреля в Турине в рамках бойцовского шоу Bellator 176.Федор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменовФедор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменов«Советский спорт» вспоминает последние случаи, когда бои российских спортсменов были отменены в последний момент.Шлеменко может подраться за титул Bellator летомКак стало известно «Советскому спорту», лучший российский боец средней весовой категории Александр Шлеменко может выступить в организации Bellator в июне-июле.
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: Будем стараться отыграться с 0-3 в серии
Футбол
Станислав Черчесов: Дзагоев? У него мышечный спазм
Футбол
Андрей Талалаев: Бухаров мог оформить хет-трик, но забил только один
Футбол
Роберто Мартинес: Мне очень нравится Миранчук
все новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости