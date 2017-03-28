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Станислав Черчесов: Дзагоев? У него мышечный спазм

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Бельгией сказал, что замененный в первом тайме Алан Дзагоев почувствовал мышечный спазм.

- Что случилось с Дзагоевым? И насколько его замена повлияла на игру?
- Алан почувствовал спазм. Мы стараемся никогда не рисковать. Решили не ждать, что будет дальше, не хотели усугубить повреждение. С этим же, кстати, связана и замена Канунникова, Бухаров должен был выйти на 10 минут позже. Когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и его лучшие качества - пас, умение обострить игру - оказались не востребованы. Хотя потом нам не хватало его для контроля мяча.

- Со схемой вы определились - 3-5-2. А с центральными защитниками?

- На этот раз играла другая тройка, нежели в Краснодаре. Мы стараемся давать играть всем, чтобы все чувствовали ритм. Жаль, не удалось задействовать Джикию. Хотите услышать имена? Через месяц все может быть иначе, футболист может растерять форму. Главное, чтобы все чувствовали себя комфортно в команде, чувствовали себя нужными. У нас были в первом тайме определенные проблемы - Васин с Нойштедтером впервые играли друг с другом. А во втором тайме стало уже надежнее.

Матч

Россия - Бельгия - 3:3 (1:3)

Голы

Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция

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