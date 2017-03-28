Сахо может стать игроком «Саутгемптона»

«Саутгемптон» проявляет интерес к Мамаду Сахо. Французский защитник выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ливерпулю».

Как сообщает The Telegraph, «святые» намерены договориться с «Ливерпулем», чтобы приобрести игрока летом. Ранее Сахо повздорил с главным тренером команды Юргеном Клоппом, после чего и был арендован «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне 27-летний Мамаду Сахо провел три матча за «Кристал Пэлас».