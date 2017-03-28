Станислав Черчесов: Команда отреагировала на поддержку болельщиков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Бельгией сказал, что поддержка болельщиков помогла команде отыграться.

- Что вы такого сказали футболистам в перерыве?

- Успокоил команду, - сказал Черчесов. - Ведь соперник играл с преимуществом. Хотя у Бельгии не было особенно моментов кроме «стандартов», с которых они и забили все голы. Да и сами игроки остыли. Мы поменяли тактический рисунок. И замены дали результат, чего не было, кстати, в Краснодаре в матче с Кот-д'Ивуаром.

- Вы сказали про голы со «стандартов». Но ведь были и индивидуальные ошибки защитников, и очень грубые.

- «Стандарты» есть «стандарты». 20 сантиметров или полметра проигрываешь - и все. Нужно будет внимательно посмотреть, может, кто-то нашему игроку блок поставил, разобраться. «Стандарты» - не футбол, но становятся все более важной частью футбола.

- Как вам стадион?

Видел еще проект, но вживую арену увидели только сейчас. Хочу поблагодарить болельщиков. Мы ощущали их поддержку все 90 минут. Нужно до конца поддерживать команду, а после матча можно уже и покритиковать. И команда отреагировала соответствующим образом, в противном случае нам было бы тяжело переломить ситуацию и отыграться. А стадион фантастический, с удовольствием сюда вернемся.