Дмитрий Булыкин: Удивился тому, как бельгийцы провели концовку встречи
Бывший форвард сборной России и бельгийского «Андерлехта» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры национальной команды в товарищеском матче против сборной Бельгии (3:3).
- Ошибки в обороне и при пенальти, и в эпизодах с голами Бентеке, они, конечно, нелепые и детские. И я, честно сказать, удивился тому, как бельгийцы провели концовку встречи, тем более что на поле вышел Дрис Мертенс. Но то, как наша команда отыгралась в концовке, как была разыграна комбинация Миранчуком и Бухаровым, это все дарит болельщикам надежду, что все не так плохо, как казалось после предыдущего матча, - передает слова Булыкина «Р-Спорт».
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