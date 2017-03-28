Ринат Билялетдинов: Сыграй бельгийцы строже, счет остался бы в их пользу

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов призвал трезво оценивать результат матча сборной России против Бельгии (3:3).

- Хорошо, что ничья. Исходя из логики матча, это лучший исход для России. Хотя, после первых пяти минут казалось, что мы-то сегодня уж точно выиграем. Эта встреча показала, что в игре присутствовал элемент удачи. Но и удача, надо признать, просто так не приходит. Правда, бельгийцы успокоились, контролировали ход игры, а во втором тайме в их действиях наблюдалось какое-то пренебрежение. Ну, мы и наказали за это.

Второй гол, конечно, вселил надежду на чудо. Но я все равно уверен: сыграй бельгийцы построже, счет так бы и остался 3:1 в их пользу.