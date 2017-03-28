Никита Симонян: Думал, какого дьявола меня понесло делать этот первый удар
Известный советский футболист Никита Симонян, первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что игра завершилась вничью (3:3).
«Я очень переживал, думал,
может быть, я невезучий - делал первый удар по мячу сегодня, а после первого
тайма счет был 1:3. Думал - какого ж дьявола меня понесло делать этот первый
удар, хотя это была не моя инициатива. Ну а когда команда сравняла счет, я был
уже удовлетворен», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».
Счет
в матче уже на третьей минуте открыл защитник сборной России Виктор Васин.
Однако еще до конца первого тайма бельгийцы провели три мяча в ворота Игоря
Акинфеева - отличились Кевин Миральяс, реализовавший 11-метровый, и дважды Кристиан
Бентеке. На 74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув прострел Александра Бухарова,
сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам
Бухаров сравнял счет в игре.
Отметим,
что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись
открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный
матч.
Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция