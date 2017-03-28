Никита Симонян: Думал, какого дьявола меня понесло делать этот первый удар

Известный советский футболист Никита Симонян, первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что игра завершилась вничью (3:3).

«Я очень переживал, думал, может быть, я невезучий - делал первый удар по мячу сегодня, а после первого тайма счет был 1:3. Думал - какого ж дьявола меня понесло делать этот первый удар, хотя это была не моя инициатива. Ну а когда команда сравняла счет, я был уже удовлетворен», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».



Счет в матче уже на третьей минуте открыл защитник сборной России Виктор Васин. Однако еще до конца первого тайма бельгийцы провели три мяча в ворота Игоря Акинфеева - отличились Кевин Миральяс, реализовавший 11-метровый, и дважды Кристиан Бентеке. На 74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув прострел Александра Бухарова, сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам Бухаров сравнял счет в игре.

Отметим, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.

Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).