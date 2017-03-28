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Александр Бубнов: Сборная России совершенно не готова к Кубку конфедераций

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что матч завершился вничью (3:3).

«Матч в полной мере не был информативен, потому что в отличие от Кот-Д’Ивуара сборная Бельгии по какой-то причине не стала играть до конца так, как могла бы. По первому тайму полурезервный состав оппонента, перемещаясь пешком, явил четкую картину – у нас нет команды. Во втором – после череды замен с обеих сторон ситуация переменилась, у россиян появилась относительная системность действий в средней линии, за счёт чего стали проходить атаки.

Но стабильность отсутствует напрочь. Особенно затянулись поиски оптимального сочетания защитников. Смотрины не могут продолжаться бесконечно – нельзя работать над улучшением качества, надежности, если каждый раз полностью тасовать сочетания. Пора бы определиться, о чем красочно свидетельствуют пять пропущенных мячей в двух встречах.

Резюмируя увиденное во встречах с Кот-Д’Ивуаром и Бельгией, делаем вывод, что сборная России совершенно не готова к Кубку Конфедераций. В сложившейся ситуации официальный турнир нужно рассматривать исключительно в качестве подготовительного этапа к главному старту, но Черчесов все равно должен определиться с костяком команды загодя. В первую очередь, с фундаментом, без которого все остальное сложится, как карточный домик», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Счет в матче уже на третьей минуте открыл защитник сборной России Виктор Васин. Однако еще до конца первого тайма бельгийцы провели три мяча в ворота Игоря Акинфеева - отличились Кевин Миральяс, реализовавший 11-метровый, и дважды Кристиан Бентеке. На 74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув прострел Александра Бухарова, сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам Бухаров сравнял счет в игре.

Отметим, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.

Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).

Матч

Россия - Бельгия - 3:3 (1:3)

Голы

Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция

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