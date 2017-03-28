Александр Бубнов: Сборная России совершенно не готова к Кубку конфедераций
Футбольный эксперт
Александр Бубнов поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия –
Бельгия. Напомним, что матч завершился вничью (3:3).
«Матч в полной мере не был информативен, потому что
в отличие от Кот-Д’Ивуара сборная Бельгии по какой-то причине
не стала играть до конца так, как могла бы. По первому
тайму полурезервный состав оппонента, перемещаясь пешком, явил четкую
картину – у нас нет команды. Во втором – после череды замен
с обеих сторон ситуация переменилась, у россиян появилась
относительная системность действий в средней линии, за счёт чего
стали проходить атаки.
Но стабильность отсутствует напрочь. Особенно затянулись
поиски оптимального сочетания защитников. Смотрины не могут продолжаться
бесконечно – нельзя работать над улучшением качества, надежности, если
каждый раз полностью тасовать сочетания. Пора бы определиться, о чем
красочно свидетельствуют пять пропущенных мячей в двух встречах.
Резюмируя увиденное во встречах с Кот-Д’Ивуаром
и Бельгией, делаем вывод, что сборная России совершенно не готова
к Кубку Конфедераций. В сложившейся ситуации официальный турнир нужно
рассматривать исключительно в качестве подготовительного этапа к главному
старту, но Черчесов все равно должен определиться с костяком команды
загодя. В первую очередь, с фундаментом, без которого все остальное
сложится, как карточный домик», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Счет
в матче уже на третьей минуте открыл защитник сборной России Виктор Васин.
Однако еще до конца первого тайма бельгийцы провели три мяча в ворота Игоря
Акинфеева - отличились Кевин Миральяс, реализовавший 11-метровый, и дважды Кристиан
Бентеке. На 74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув прострел Александра Бухарова,
сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам
Бухаров сравнял счет в игре.
Отметим,
что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись
открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный
матч.
Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция