Александр Бубнов: Сборная России совершенно не готова к Кубку конфедераций

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что матч завершился вничью (3:3).

«Матч в полной мере не был информативен, потому что в отличие от Кот-Д’Ивуара сборная Бельгии по какой-то причине не стала играть до конца так, как могла бы. По первому тайму полурезервный состав оппонента, перемещаясь пешком, явил четкую картину – у нас нет команды. Во втором – после череды замен с обеих сторон ситуация переменилась, у россиян появилась относительная системность действий в средней линии, за счёт чего стали проходить атаки.

Но стабильность отсутствует напрочь. Особенно затянулись поиски оптимального сочетания защитников. Смотрины не могут продолжаться бесконечно – нельзя работать над улучшением качества, надежности, если каждый раз полностью тасовать сочетания. Пора бы определиться, о чем красочно свидетельствуют пять пропущенных мячей в двух встречах.

Резюмируя увиденное во встречах с Кот-Д’Ивуаром и Бельгией, делаем вывод, что сборная России совершенно не готова к Кубку Конфедераций. В сложившейся ситуации официальный турнир нужно рассматривать исключительно в качестве подготовительного этапа к главному старту, но Черчесов все равно должен определиться с костяком команды загодя. В первую очередь, с фундаментом, без которого все остальное сложится, как карточный домик», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Счет в матче уже на третьей минуте открыл защитник сборной России Виктор Васин. Однако еще до конца первого тайма бельгийцы провели три мяча в ворота Игоря Акинфеева - отличились Кевин Миральяс, реализовавший 11-метровый, и дважды Кристиан Бентеке. На 74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув прострел Александра Бухарова, сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам Бухаров сравнял счет в игре.

Отметим, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.

Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).