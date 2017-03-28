Денис Глушаков: С каждым сбором мы прогрессируем

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Бельгии. Напомним, что игра завершилась вничью.

«Мои физические кондиции не позволили мне сыграть в этой встрече на сто процентов, хотя я и чувствую себя нормально. Очень хотелось выиграть, могли победить. Но не повезло. Александр Бухаров мог забить второй гол и вообще ушли бы с победой. Мы проигрывали, но вырвали ничью. Во втором тайме поверили в свои силы, добавили скорости, сыграли более агрессивно, чем в первом. Хорошие были моменты, в последние двадцать минут вообще не дали ничего сделать сопернику.

Я бы еще хотел обратить внимание, что наша сборная до сих пор не может сыграть в оптимальном составе. Появляются новые люди, в игре что-то меняется. Травмы лидеров задают головоломку тренеру. Я думаю, что с каждым сбором мы прогрессируем. Сборная – не клуб. Встречаемся мы в ней редко, соответственно и тренировок не хватает, чтобы сыграться. Сейчас у сборной новая тактика, новая система игры. Осваиваем ее потихоньку», - цитирует Глушакова Sportbox.ru.

Счет в матче уже на третьей минуте открыл защитник сборной России Виктор Васин. Однако еще до конца первого тайма бельгийцы провели три мяча в ворота Игоря Акинфеева - отличились Кевин Миральяс, реализовавший 11-метровый, и дважды Кристиан Бентеке. На 74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув прострел Александра Бухарова, сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам Бухаров сравнял счет в игре.

Отметим, что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный матч.

Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).