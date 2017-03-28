Денис Глушаков: С каждым сбором мы прогрессируем
Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился
впечатлениями после товарищеского матча со сборной Бельгии. Напомним, что игра
завершилась вничью.
«Мои физические кондиции
не позволили мне сыграть в этой встрече на сто процентов, хотя
я и чувствую себя нормально. Очень хотелось выиграть, могли
победить. Но не повезло. Александр Бухаров мог
забить второй гол и вообще ушли бы с победой. Мы проигрывали,
но вырвали ничью. Во втором тайме поверили в свои силы, добавили
скорости, сыграли более агрессивно, чем в первом. Хорошие были моменты,
в последние двадцать минут вообще не дали ничего сделать сопернику.
Я бы еще хотел обратить
внимание, что наша сборная до сих пор не может сыграть
в оптимальном составе. Появляются новые люди, в игре что-то меняется.
Травмы лидеров задают головоломку тренеру. Я думаю, что с каждым
сбором мы прогрессируем. Сборная – не клуб. Встречаемся
мы в ней редко, соответственно и тренировок не хватает,
чтобы сыграться. Сейчас у сборной новая тактика, новая система игры.
Осваиваем ее потихоньку», - цитирует Глушакова Sportbox.ru.
Счет
в матче уже на третьей минуте открыл защитник сборной России Виктор Васин.
Однако еще до конца первого тайма бельгийцы провели три мяча в ворота Игоря
Акинфеева - отличились Кевин Миральяс, реализовавший 11-метровый, и дважды Кристиан
Бентеке. На 74-й минуте Алексей Миранчук, замкнув прострел Александра Бухарова,
сократил отставание. А на второй минуте компенсированного времени уже сам
Бухаров сравнял счет в игре.
Отметим,
что олимпийский сочинский стадион «Фишт», на котором в 2014 году состоялись
открытие и закрытие Олимпийских игр, впервые принимал официальный футбольный
матч.
Добавим, что 24 марта подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (0:2).
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция