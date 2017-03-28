Саудовская Аравия обыграла Ирак в квалификации ЧМ-2018
Матч седьмого тура азиатской квалификации ЧМ-2018 между
сборными Саудовской Аравии и Ирака завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу Саудовской Аравии.
Единственный мяч забил Яхья Аль-Шехри. Саудовская Аравия
делит первое место в группе В с Японией, обе команды имеют по 16 очков. Ирак на пятом месте – четыре очка.
В финальную часть выйдут первые две команды группы В, а
третья сыграет в плей-офф.
ЧМ-2018. Квалификация
Азия
Группа В
7-й тур
Матч
Саудовская Аравия - Ирак - 1:0 (0:0)
Место и дата
28 марта 20:30, , Онлайн-трансляция
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