Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия- : -Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Саудовская Аравия обыграла Ирак в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура азиатской квалификации ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Ирака завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Саудовской Аравии.

Единственный мяч забил Яхья Аль-Шехри. Саудовская Аравия делит первое место в группе В с Японией, обе команды имеют по 16 очков.  Ирак на пятом месте – четыре очка.

В финальную часть выйдут первые две команды группы В, а третья сыграет в плей-офф.

ЧМ-2018. Квалификация

Азия

Группа В

7-й тур

Матч

Саудовская Аравия - Ирак - 1:0 (0:0)

Место и дата

28 марта 20:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЧМ-2018. Квалификация. Боливия – Аргентина, Бразилия - Парагвай и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 14-го тура квалификации чемпионата мира-2018.Никита Симонян: Думал, какого дьявола меня понесло делать этот первый ударИзвестный советский футболист Никита Симонян, первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что игра завершилась вничью (3:3).Немецкий депутат: Россия не должна проводить чемпионат мира, там не соблюдаются элементарные гражданские праваЗампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс выступает против проведения в России чемпионата мира 2018 года.Аргентина подаст апелляцию на дисквалификацию МессиФедерация футбола Аргентины будет оспаривать дисквалификацию форварда национальной сборной страны Лионеля Месси. Об этом заявил секретарь федерации Хорхе Миядоски.Что смотреть после матча Россия – Бельгия. Анонс матчей сборныхЧто смотреть после матча Россия – Бельгия. Анонс матчей сборных«Советский спорт» рассказывает о самых интригующих играх вторника, которые состоятся уже после встречи России и Бельгии.Гол Ахмедова принес Узбекистану победу над КатаромМатч седьмого тура азиатской квалификации ЧМ-2018 между сборными Узбекистана и Катара завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Узбекистана.Месси дисквалифицирован на четыре матча сборной АргентиныВ ФИФА подтвердили дисквалификацию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает АР.Месси может не сыграть с Боливией из-за дисквалификации за оскорбление арбитраУчастие форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче квалификации ЧМ-2018 под вопросом. Появилась информация о его дисквалификации.Южная Корея нанесла поражение Сирии в отборе к ЧМ-2018Южная Корея одержала минимальную победу над Сирией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на Seoul World Cup Stadium в Сеуле.Иран обыграл Китай в квалификации ЧМ-2018 и лидирует в своей группеМатч седьмого тура квалификации ЧМ-2018 между сборными Ирана и Китая завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Ирана.Ронан Эвиан: Телеканал BBC искажает реальное мнение болельщиковГенеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан рассказал о том, что телеканал BBC искажает реальное мнение болельщиков о ситуации с футбольными фанатами в России.Япония победила Таиланд в отборе ЧМ-2018Сборная Японии одержала крупную победу над Таиландом (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на стадионе «Сайтама-2002».Австралия победила ОАЭ в отборе к ЧМ-2018Сборная Австралии выиграла у ОАЭ (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на Sydney Football Stadium в Сиднее.Новая Зеландия победила Фиджи в отборе ЧМ-2018Сборная Новой Зеландии одержала победу над Фиджи (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на Westpac Stadium в Веллингтоне.ФИФА может дисквалифицировать Месси за оскорбление арбитраНападающий «Барселоны» Лионель Месси обвиняется в оскорблении арбитра во время матча между сборными Аргентины и Чили, который состоялся в рамках квалификации ЧМ-2018 (1:0).Месси и высота. Интриги отборочных матчей ЧМ-2018 в Южной АмерикеМесси и высота. Интриги отборочных матчей ЧМ-2018 в Южной Америке«Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке.Неймар: Не только Месси впечатлен нашей игрой, многие следят за выступлением сборной БразилииНападающий сборной Бразилии Неймар высказался об игре своей команды, отметив, что его партнер по «Барселоне» Лионель Месси по достоинству оценил последние результаты его национальной команды.Группы риска. 13 топ-сборных, которые могут пропустить ЧМ-2018Группы риска. 13 топ-сборных, которые могут пропустить ЧМ-2018«Советский спорт» проанализировал турнирные таблицы отборочного этапа к ЧМ-2018.Александр Бубнов: И что, ради чемпионата мира надо насиловать Василия Березуцкого?Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов объяснил, почему тренерский штаб сборной России не должен вызывать на домашний чемпионат мира защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который решил взять паузу в выступлениях за национальную команду.Владимир Стогниенко: Голландцам понравилось летом отдыхатьРоссийский комментатор Владимир Стогниенко – о сборной Голландии, которая 25 марта отправила в отставку главного тренера Данни Блинда.
Футбол
Никита Симонян: Думал, какого дьявола меня понесло делать этот первый удар
Хоккей
Илья Воробьев: Игра Зарипова? Я постучу по дереву
Футбол
Ринат Билялетдинов: Сыграй бельгийцы строже, счет остался бы в их пользу
Футбол
Дмитрий Булыкин: Удивился тому, как бельгийцы провели концовку встречи
все новости
Ирак
Ираккалендарьстатистика
Саудовская Аравия
Саудовская Аравиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости