Саудовская Аравия обыграла Ирак в квалификации ЧМ-2018

Матч седьмого тура азиатской квалификации ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Ирака завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Саудовской Аравии.

Единственный мяч забил Яхья Аль-Шехри. Саудовская Аравия делит первое место в группе В с Японией, обе команды имеют по 16 очков. Ирак на пятом месте – четыре очка.

В финальную часть выйдут первые две команды группы В, а третья сыграет в плей-офф.

ЧМ-2018. Квалификация

Азия

Группа В

7-й тур