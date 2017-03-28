Италия на выезде обыграла Голландию
Товарищеский матч между сборными Голландии и Италии
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу Италии.
«Оранжевые» открыли счет после автогола Алессио Романьоли. Еще в первом
тайме «Скуадра адзурра» вышла вперед – отличились Леонардо Бонуччи и Эдер.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Товарищеский матч
Матч
Голландия - Италия - 1:2 (1:2)
Голы
Романьоли 10 (1:0 - автогол). Эдер 12 (1:1). Бонуччи 30 (1:2).
Состав
Голландия: Зут, Блинд (Виргевер, 82), Тете, Мартинс Инди, Худт, Промес (Бергейс, 86), Классен (Снейдер, 82), Депай, Вейналдум (Торнстра, 75), Строотман (де Вильенья, 46), Ленс
Италия: Доннарумма, Дармиан (Д'Амброзио, 87), Ругани, Романьоли, Заппакоста (Спинацолла, 61), Бонуччи, Де Росси (Гальярдини, 36), Верратти (Верди, 88), Пароло, Иммобиле (Белотти, 51), Эдер (Петанья, 68)
Предупреждения:
нет - Ругани, 47
Место и дата
28 марта 21:45, , Текстовая трансляция