Дубль Классона помог Швеции обыграть Португалию
Товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу шведов.
В этом матче забивали два игрока «Краснодара» - Виктор
Классон и Андреас Гранквист. Классон дважды поразил ворота соперников, а
Гранквист забил один мяч в собственные ворота. У португальцев также отличился Криштиану Роналду.
Решающим же оказался автогол Жоау Канселу на последних минутах.
Товарищеский матч
Матч
Португалия - Швеция - 2:3 (2:0)
Голы
Роналду 18 (1:0). Гранквист 34 (2:0 - автогол). Классон 57 (2:1). Классон 76 (2:2). Канселу 90 (2:3 - автогол).
Состав
Португалия: Марафона, Алвеш, Канселу, Элизеу (Нелсиньо, 46), Нету, Моутинью (Пицци, 46), Силва Б. (Эдер, 46), Мартинш (Гомеш, 79), Саншеш, Перейра (Карвалью В., 46), Роналду (Куарежма, 58)
Швеция: Йонссон, Гранквист (Вернблум, 46), Эландер (Хильемарк, 90), Крафт (Лустиг, 70), Хульт, Классон, Ларссон С., Йоханссон, Нюман (Берг, 87), Телин, Ларссон С. (Дурмаз, 67)
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 марта 21:45, , Онлайн-трансляция