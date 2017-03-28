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Дубль Классона помог Швеции обыграть Португалию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу шведов.

В этом матче забивали два игрока «Краснодара» - Виктор Классон и Андреас Гранквист. Классон дважды поразил ворота соперников, а Гранквист забил один мяч в собственные ворота. У португальцев также отличился Криштиану Роналду. Решающим же оказался автогол Жоау Канселу на последних минутах.

Товарищеский матч

Матч

Португалия - Швеция - 2:3 (2:0)

Голы

Роналду 18 (1:0). Гранквист 34 (2:0 - автогол). Классон 57 (2:1). Классон 76 (2:2). Канселу 90 (2:3 - автогол).

Состав

Португалия: Марафона, Алвеш, Канселу, Элизеу (Нелсиньо, 46), Нету, Моутинью (Пицци, 46), Силва Б. (Эдер, 46), Мартинш (Гомеш, 79), Саншеш, Перейра (Карвалью В., 46), Роналду (Куарежма, 58)

Швеция: Йонссон, Гранквист (Вернблум, 46), Эландер (Хильемарк, 90), Крафт (Лустиг, 70), Хульт, Классон, Ларссон С., Йоханссон, Нюман (Берг, 87), Телин, Ларссон С. (Дурмаз, 67)

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

28 марта 21:45, , Онлайн-трансляция

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