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Испания в гостях обыграла Францию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между сборными Франции и Испании завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Испании.

В составе гостей на 69-й минуте с пенальти отличился Давил Силва. Второй мяч в активе Жерара Деулофеу. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч

Матч

Франция - Испания - 0:2 (0:0)

Голы

Силва 69 (0:1 - пен.). Деулофеу 78 (0:2).

Состав

Франция: Льорис, Умтити, Косьельни, Жалле, Курзава, Канте, Рабьо (Бакайоко, 46), Толиссо (Лемар, 82), Гризманн, Мбаппе (Жиру, 64), Гамейро (Дембеле, 81)

Испания: де Хеа, Карвахаль, Альба (Начо, 85), Рамос, Пике, Иньеста (Алькантара, 53), Коке (Эррера, 74), Бускетс, Иско (Силва, 52), Педро (Деулофеу, 68), Мората (Аспас, 84)

Предупреждения:

Рабьо, 20; Жалле, 56 - нет

Место и дата

28 марта 22:00, , Текстовая трансляция


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