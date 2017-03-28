Испания в гостях обыграла Францию
Товарищеский матч между сборными Франции и Испании завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Испании.
В составе гостей на 69-й минуте с пенальти отличился Давил
Силва. Второй мяч в активе Жерара Деулофеу. «Советский спорт» вел текстовую
трансляцию матча.
Товарищеский матч
Матч
Голы
Силва 69 (0:1 - пен.). Деулофеу 78 (0:2).
Состав
Франция: Льорис, Умтити, Косьельни, Жалле, Курзава, Канте, Рабьо (Бакайоко, 46), Толиссо (Лемар, 82), Гризманн, Мбаппе (Жиру, 64), Гамейро (Дембеле, 81)
Испания: де Хеа, Карвахаль, Альба (Начо, 85), Рамос, Пике, Иньеста (Алькантара, 53), Коке (Эррера, 74), Бускетс, Иско (Силва, 52), Педро (Деулофеу, 68), Мората (Аспас, 84)
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Место и дата
28 марта 22:00, , Текстовая трансляция
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