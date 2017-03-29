Магомед Оздоев: Как показал результат, мы провели хорошую игру

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал ничью с Бельгией(3:3) в товарищеском матче, который состоялся в Сочи на стадионе «Фишт».

«Как показал результат, мы провели хорошую игру. Мы пропустили два простых гола после «стандартов», но в целом соперник не создал много моментов. Проигрывать этот матч мы были не должны. Могли даже выиграть.

Я был готов, разминался перед заменой. Тренер попросил играть и в обороне, и впереди. Вроде бы получилось выполнить его установку. Когда меня заменили, он сказал, что все было хорошо, просто нужно было усиливать атаку. Воспринял это отлично, я ведь сделал то, что от меня требовали», - приводит слова Оздоева «Р-Спорт».