Магомед Оздоев: Как показал результат, мы провели хорошую игру
Полузащитник сборной
России Магомед Оздоев прокомментировал ничью с Бельгией(3:3) в товарищеском
матче, который состоялся в Сочи на стадионе «Фишт».
«Как показал результат, мы провели хорошую игру. Мы
пропустили два простых гола после «стандартов», но в целом соперник
не создал много моментов. Проигрывать этот матч мы были не должны. Могли даже
выиграть.
Я был готов, разминался перед заменой. Тренер попросил играть и в обороне, и впереди. Вроде бы получилось выполнить его установку. Когда меня заменили, он сказал, что все было хорошо, просто нужно было усиливать атаку. Воспринял это отлично, я ведь сделал то, что от меня требовали», - приводит слова Оздоева «Р-Спорт».
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция