Аксель Витсель: Мы разочарованы результатом, но я счастлив вновь посетить Россию
Полузащитник сборной
Бельгии Аксель Витсель прокомментировал ничью с Россией (3:3) в товарищеском
матче, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».
«Мы разочарованы результатом, потому что, когда ведешь 3:1,
необходимо удерживать преимущество. Мы не были достаточно сконцентрированы и
собраны в концовке матча. Такого допускать нельзя. На последних минутах нам было
непросто, соперник много прессинговал.
Я счастлив вновь посетить Россию. Это мой первый визит сюда, в мой второй дом, со времени отъезда в Китай», - приводит слова Витселя «Р-Спорт».
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция