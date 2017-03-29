Аксель Витсель: Мы разочарованы результатом, но я счастлив вновь посетить Россию

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал ничью с Россией (3:3) в товарищеском матче, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».

«Мы разочарованы результатом, потому что, когда ведешь 3:1, необходимо удерживать преимущество. Мы не были достаточно сконцентрированы и собраны в концовке матча. Такого допускать нельзя. На последних минутах нам было непросто, соперник много прессинговал.

Я счастлив вновь посетить Россию. Это мой первый визит сюда, в мой второй дом, со времени отъезда в Китай», - приводит слова Витселя «Р-Спорт».