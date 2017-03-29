Бразилия – Парагвай. Начало текстовой трансляции в 03:45 (мск)

В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет с командой Парагвая.

Встреча пройдет на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу и начнется в 03:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, после 13-ти матчей бразильцы возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 30 очков, второе место у сборной Колумбии (24 очка), третье – Уругвай (23 очка), четвертое – Аргентина (22 очка), пятое – Эквадор (20 очко), шестое – Чили (20 очков), седьмое – Парагвай (18 очков), замыкают таблицу Перу, Боливия и Венесуэла, в активе которых 15, 10 и 6 баллов соответственно.

В последний раз команды встречались в рамках шестого тура квалификации Чемпионата мира 2018 года, тогда матч завершился со счетом 2:2.