Бразилия – Парагвай. Начало текстовой трансляции в 03:45 (мск)
В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет с командой
Парагвая.
Встреча пройдет на
стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу и начнется в 03:45 по московскому времени.
«Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, после 13-ти
матчей бразильцы возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 30 очков, второе
место у сборной Колумбии (24 очка), третье – Уругвай (23 очка), четвертое –
Аргентина (22 очка), пятое – Эквадор (20 очко), шестое – Чили (20 очков),
седьмое – Парагвай (18 очков), замыкают таблицу Перу, Боливия и Венесуэла, в
активе которых 15, 10 и 6 баллов соответственно.
В последний раз команды встречались в рамках шестого тура квалификации Чемпионата мира 2018 года, тогда матч завершился со счетом 2:2.
Матч
Место и дата
29 марта 03:45, , Текстовая трансляция