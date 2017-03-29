Боливия «всухую» переиграла Аргентину в матче отбора к ЧМ-2018
В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018
сборная Боливии на своем поле переиграла команду Аргентины со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Хуан Карлос Арсе и Марсело
Мартинш Морено.
Аргентинцы с 22 очками занимают четвертое место в турнирной
таблице, а боливийцы расположились на девятой строчке, имея в активе 10 баллов.
В следующем туре отбора к чемпионату мира сборная Аргентины
на выезде 31 августа сыграет с Уругваем, а Боливия в этот же день встретится с
командой Перу.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
14-й тур
Матч
Боливия - Аргентина - 2:0 (1:0)
Голы
Арсе 31 (1:0). Морено 52 (2:0).
Место и дата
28 марта 23:00, , Онлайн-трансляция
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