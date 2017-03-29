Роман Нойштедтер: Мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал ничью с командой Бельгии (3:3) в товарищеском матчей, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».

«После Евро команда сильно изменилась - новый тренер, новые игроки, новая команда. Каждый играет по своим требованиям в клубах, отличных от тех, что в сборной. Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали. Нам надо просто работать над командной игрой и подойти в хорошем состоянии к Кубку конфедераций.

Они не так много создали с игры, все голы забили со стандартов, а этот аспект легче всего поправить. Во втором тайме мы собрались, и, считаю, заслужили этот результат. Мы немного перестроились в обороне во второй половине встречи - в первом Кристиан Бентеке чаще играл со мной, во втором чуть ближе с ним начал действовать Виктор Васин, а Федор Кудряшов мог подстраховывать», - приводит слова Нойштедтера ТАСС.