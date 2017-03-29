Роман Нойштедтер: Мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали
Защитник сборной
России Роман Нойштедтер прокомментировал ничью с командой Бельгии (3:3) в
товарищеском матчей, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».
«После Евро команда сильно изменилась - новый тренер,
новые игроки, новая команда. Каждый играет по своим требованиям в клубах,
отличных от тех, что в сборной. Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это
доказали. Нам надо просто работать над командной игрой и подойти в хорошем
состоянии к Кубку конфедераций.
Они не так много создали с игры, все голы забили со стандартов, а этот аспект легче всего поправить. Во втором тайме мы собрались, и, считаю, заслужили этот результат. Мы немного перестроились в обороне во второй половине встречи - в первом Кристиан Бентеке чаще играл со мной, во втором чуть ближе с ним начал действовать Виктор Васин, а Федор Кудряшов мог подстраховывать», - приводит слова Нойштедтера ТАСС.
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3). Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46) Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77) Шимон Марчинак (Польша) 28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Судья:
Место и дата
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Шимон Марчинак (Польша)
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция