Александр Ерохин: Нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков
Полузащитник сборной
России Александр Ерохин прокомментировал ничью с командой Бельгии (3:3) в
товарищеском матче, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».
«Нужно было реабилитироваться в глазах своих
болельщиков, а также в своих собственных. Результат никого не устроил, поэтому
нужно прибавлять. Если говорить о пропущенных мячах, то нам забили дважды со
«стандартов». Скорее всего, это ошибки позиционного плана. Думаю,
разберем их. Во втором тайме мы собирались переломить ход матча, показать
боевой характер.
Все-таки болельщики очень хорошо нас поддерживали. Они гнали нас вперед. Вообще, великолепный стадион, один из лучших газонов в России», - приводит слова Ерохина «Р-Спорт».
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция