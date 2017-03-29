Александр Ерохин: Нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничью с командой Бельгии (3:3) в товарищеском матче, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».

«Нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков, а также в своих собственных. Результат никого не устроил, поэтому нужно прибавлять. Если говорить о пропущенных мячах, то нам забили дважды со «стандартов». Скорее всего, это ошибки позиционного плана. Думаю, разберем их. Во втором тайме мы собирались переломить ход матча, показать боевой характер.

Все-таки болельщики очень хорошо нас поддерживали. Они гнали нас вперед. Вообще, великолепный стадион, один из лучших газонов в России», - приводит слова Ерохина «Р-Спорт».