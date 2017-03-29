Голы Родригеса и Куадрадо принесли победу Колумбии в матче с Эквадором
В матче 14-го тура южноамериканской
квалификации ЧМ-2018 сборная Эквадора на своем поле уступила команде Колумбии
со счетом 0:2.
В составе победителей
мячи забили Хамес Родригес и Хуан Куадрадо.
Колумбийцы с 24
очками занимают второе место в турнирной таблице, а эквадорцы расположились на
шестой строчке, имея в активе 20 баллов.
В следующем туре
отбора к чемпионату мира Колумбия 31 августа на выезде сыграет с Венесуэлой, а
Эквадор в этот же день встретится со сборной Бразилии.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
14-й тур
Матч
Место и дата
29 марта 00:00, , Онлайн-трансляция
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