Голы Родригеса и Куадрадо принесли победу Колумбии в матче с Эквадором

В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Эквадора на своем поле уступила команде Колумбии со счетом 0:2.

В составе победителей мячи забили Хамес Родригес и Хуан Куадрадо.

Колумбийцы с 24 очками занимают второе место в турнирной таблице, а эквадорцы расположились на шестой строчке, имея в активе 20 баллов.

В следующем туре отбора к чемпионату мира Колумбия 31 августа на выезде сыграет с Венесуэлой, а Эквадор в этот же день встретится со сборной Бразилии.

ЧМ-2018. Квалификация

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14-й тур