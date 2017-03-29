Андрей Канчельскис: Тренер-вратарь не может возглавлять сборную

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что Станислав Черчесов не должен возглавлять национальную команду.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

– Что именно?

– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными.