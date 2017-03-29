Гол Рондона не спал Венесуэлу от поражения сборной Чили

В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Чили на свое поле обыграла команду Венесуэлы со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Эстебан Пардес и один раз отличился Алексис Санчес, а у гостей единственный мяч забил экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Соломон Рондон.

Чилийцы с 23 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а венесуэльцы расположились на 10-й строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре Чили 31 августа примет Парагвай, а Венесуэла в этот же день сыграет со сборной Колумбии.

ЧМ-2018. Квалификация

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14-й тур