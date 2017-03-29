Гол Рондона не спал Венесуэлу от поражения сборной Чили
В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018
сборная Чили на свое поле обыграла команду Венесуэлы со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Эстебан Пардес и один
раз отличился Алексис Санчес, а у гостей единственный мяч забил экс-форвард «Зенита»
и «Рубина» Соломон Рондон.
Чилийцы с 23 очками занимают четвертое место в турнирной
таблице, а венесуэльцы расположились на 10-й строчке, имея в активе шесть
баллов.
В следующем туре Чили 31 августа примет Парагвай, а
Венесуэла в этот же день сыграет со сборной Колумбии.
ЧМ-2018.
Квалификация
Южная Америка
14-й тур
Матч
Место и дата
29 марта 01:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически