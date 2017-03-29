Сергей Ткачев: У ЦСКА хорошие шансы догнать «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев, арендованный у ЦСКА, в преддверии матча с армейцами рассказал о своем восстановлении и поделился мыслями о предстоящем матче.

– Как проходит твое восстановление и когда мы сможем снова увидеть тебя в игре?

– Думаю, что после игры с ЦСКА буду тренироваться в общей группе. Пока оценю свое физическое состояние на 30%. Очень тяжело даются пока беговые тренировки, потому что много пропустил, был практически без движения. Но время еще есть. Так что скоро постараюсь вернуться на поле.

– Чего ожидаешь от игры «Крыльев» с ЦСКА?

– Игра будет очень сложной. Выезд, сильный соперник. Но самое главное, как говорит наш тренер – верить в свои силы и тогда мы сможем обыграть любую команду. Поэтому нужно биться друг за друга на поле. Не отбиваться, а обыгрывать соперника. В футболе возможно все. И у ЦСКА возможны проблемы, травмы. Надеюсь на хороший футбол и результат.

– Какие шансы у ЦСКА догнать «Спартак» в чемпионской гонке?

– Сколько раз уже случалось, когда ЦСКА шли на третьем или пятом месте, а потом становились чемпионами. Шансы хорошие. Гонка продолжается. «Спартак» еще будет терять очки и концовка Чемпионата будет интересная.