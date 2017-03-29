Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия1 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Ткачев: У ЦСКА хорошие шансы догнать «Спартак»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев, арендованный у ЦСКА, в преддверии матча с армейцами рассказал о своем восстановлении и поделился мыслями о предстоящем матче.

– Как проходит твое восстановление и когда мы сможем снова увидеть тебя в игре?
– Думаю, что после игры с ЦСКА буду тренироваться в общей группе. Пока оценю свое физическое состояние на 30%. Очень тяжело даются пока беговые тренировки, потому что много пропустил, был практически без движения. Но время еще есть. Так что скоро постараюсь вернуться на поле.

– Чего ожидаешь от игры «Крыльев» с ЦСКА?
– Игра будет очень сложной. Выезд, сильный соперник. Но самое главное, как говорит наш тренер – верить в свои силы и тогда мы сможем обыграть любую команду. Поэтому нужно биться друг за друга на поле. Не отбиваться, а обыгрывать соперника. В футболе возможно все. И у ЦСКА возможны проблемы, травмы. Надеюсь на хороший футбол и результат.

– Какие шансы у ЦСКА догнать «Спартак» в чемпионской гонке?
– Сколько раз уже случалось, когда ЦСКА шли на третьем или пятом месте, а потом становились чемпионами. Шансы хорошие. Гонка продолжается. «Спартак» еще будет терять очки и концовка Чемпионата будет интересная.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рашид Рахимов: Мы должны быть уверены в своих силахГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о подготовке команды к игре очередного тура чемпионата России.Калачев признан лучшим игроком «Ростова» в феврале и мартеЛучшим игроком «Ростова» в феврале-марте стал полузащитник Тимофей Калачев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Александр Тарханов: Павлюченко будет готов выйти на замену в матче с «Анжи»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что нападающий Роман Павлюченко может помочь команде в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи».Куда пропал Новосельцев? О том, что происходит с карьерой защитника «Зенита»Куда пропал Новосельцев? О том, что происходит с карьерой защитника «Зенита»«Советский спорт» - о том, что происходит с карьерой защитника «Зенита».Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится 30 мартаЦеремония прощания с экс-футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком состоится 30 марта, сообщается на официальном сайте клуба.РФПЛ допустила «Казань Арену» к проведению матчейКомиссия РФПЛ по допуску футбольных полей разрешила проводить матчи чемпионата России на «Казань Арене», говорится в сообщении официального сайта лиги.Классон – лучший футболист «Краснодара» в феврале–мартеБолельщики признали новичка «Краснодара» шведа Виктора Классона лучшим игроком команды по итогам февраля-марта 2017 года.Алексей Гасилин: На матч с «Зенитом» был особый настрой. На «Спартак» настроюсь еще большеФорвард «Амкара» Алексей Гасилин поделился воспоминаниями о победе над «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России (1:0).Алексей Гасилин: В «Амкар» я шел не за деньгами, просто хотел игратьНападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, почему решил перейти в пермский клуб.Леонид Слуцкий: Если бы все зависело только от меня, то вернулся бы к работе в следующем сезонеБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, когда планирует вернуться к работе.«Локомотив» исполнил мечту девятилетнего болельщика из Красноярского края, пригласив его на базу клуба«Локомотив» исполнил мечту девятилетнего болельщика Ярослава из поселка Инголь Красноярского края.Леонид Слуцкий: На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсьБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в настоящее время.Факундо Пирис: Уже четвертый год встречаю день рождения в РоссииПолузащитник «Терека» Факундо Пирис, отмечающий в понедельник свой 27-й день рождения, рассказал о своей карьере и жизни в России.«Галатасарай» интересуется Тошичемй полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может покинуть московскую команду и продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.«Начал считать потери мяча. К 23 секунде их было уже семь». В защиту судей РФПЛ«Начал считать потери мяча. К 23 секунде их было уже семь». В защиту судей РФПЛПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко – о возможном отстранении арбитра Игоря Федотова и многом другом.«Урал» разгромил «Пафос» на кипрском сборе«Урал» на Кипре взял верх над местной командой «Пафос» (4:1) в контрольном матче.Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезонаПредседатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко подтвердил факт отстранения арбитра Игоря Федотова.«Анжи» обыграл «Легион-Динамо» в контрольном матче«Анжи» в контрольном матче взял верх на другим махачкалинским клубом «Легион-Динамо» (1:0), выступающим в зоне «Юг» ПФЛ.Сочинский стадион «Фишт» следующей зимой может принять матчи клубов РФПЛСтадион «Фишт» в Сочи может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира-2018, сообщил руководитель арены Олег Кравченко.Александр Бубнов: Кутепов – не уровень сборной РоссииФутбольный эксперт Александр Бубнов не видит защитника «Спартака» Илью Кутепова в составе сборной России.
Футбол
Аксель Витсель: Мы разочарованы результатом, но я счастлив вновь посетить Россию
Футбол
Магомед Оздоев: Как показал результат, мы провели хорошую игру
Футбол
Испания в гостях обыграла Францию
Футбол
Дубль Классона помог Швеции обыграть Португалию
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Сергей Ткачёв
Сергей Ткачёввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости