«Коламбус» переиграл «Баффало», Сергей Бобровский - первая звезда встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду переиграл «Баффало» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Кайл Куинси, Кэм Эткинсон и Брэндон Саад, а у гостей единственную шайбу забросил Эван Родригес.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 41 из 42 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Коламбус» со 105-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 76 баллов.

В следующем матче «Блю Джекетс» 31 марта на выезде сыграет с «Каролиной», а «Сэйбрз» 2 апреля примет «Айлендерс».

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