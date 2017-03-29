«Коламбус» переиграл «Баффало», Сергей Бобровский - первая звезда встречи
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем
льду переиграл «Баффало» со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Кайл Куинси, Кэм
Эткинсон и Брэндон Саад, а у гостей единственную шайбу забросил Эван Родригес.
Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 41
из 42 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
«Коламбус» со 105-ю очками занимает второе место в Восточной
конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе
76 баллов.
В следующем матче «Блю Джекетс» 31 марта на выезде сыграет с
«Каролиной», а «Сэйбрз» 2 апреля примет «Айлендерс».
НХЛ
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Место и дата
29 марта 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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