Видео дня: Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в НХЛ

«Да, в Пекине есть КХЛ. Но это не лучшая лига». Как НХЛ хочет покорить Китай

На этой неделе комиссар НХЛ Гари Бэттман объявит о том, что «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» в сентябре проведут предсезонные матчи в Китае.