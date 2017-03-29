Видео дня: Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин забросил три шайбы в
ворота «Миннесоты» (5:4 ОТ), тем самым оформил свой 17-й хет-трик в Национальной хоккейной лиге.
Первую шайбу капитан «Кэпиталз» забросил на восьмой минуте второго периода при счете 1:1. Россиянину ассистировали Маркус Юханссон и Никлас Бексстрем.
Ovi's first 🚨 of the night #CapsWils on @csnma pic.twitter.com/QDhwqpFhur— Washington Capitals (@Capitals) 29 марта 2017 г.
Спустя почти пять минут Овечкин с передачи Кевина Шаттенкирка забросил вторую шайбу в ворота Брэйдена Холтби.
Ovi 2-for-2! #CapsWild on @csnma pic.twitter.com/nDOebE9jNY— Washington Capitals (@Capitals) 29 марта 2017 г.
Третью шайбу Александр забросил за семь минут до конца третьего периода.
🎩🎩🎩 #CapsWild @csnma pic.twitter.com/cXYoHACPQI— Washington Capitals (@Capitals) 29 марта 2017 г.
Стоит отметить, что восьмой номер «Вашингтона» перед тем, как оформить хет-три, отдал результативный пас
Для 31-летнего нападающего эти шайбы стали 30-й, 31-й и 32-й в сезоне, теперь в активе россиянина 558 шайб в НХЛ. Всего Овечкин заработал 66 (33+33) очков в сезоне и 1032 (558+474) в карьере в НХЛ.
Матч
Место и дата
29 марта 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция