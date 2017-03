Видео дня: Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Миннесоты» (5:4 ОТ), тем самым оформил свой 17-й хет-трик в Национальной хоккейной лиге.

Первую шайбу капитан «Кэпиталз» забросил на восьмой минуте второго периода при счете 1:1. Россиянину ассистировали Маркус Юханссон и Никлас Бексстрем.

Ovi's first 🚨 of the night #CapsWils on @csnma pic.twitter.com/QDhwqpFhur