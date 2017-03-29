Шайба Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» победить «Даллас»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Даллас» со счетом 4:1.
В составе победителей голами отметились Макс Паьоретти,
Брендан Галлахер, Арттури Лехконен, забивший с передачи Андрея Маркова и Александр
Радулов, а у гостей единственную шайбу забросил Кертис Маккензи.
«Монреаль» с 95-ю очками занимает пятое место в Восточной
конференции, а «Даллас» расположился на 11-й строчке на «Западе», имея в активе
73 балла.
В следующем матче «Канадиенс» 31 марта примет «Флориду», а «Старз»
в этот же день встретится с «Бостоном».
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29 марта 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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