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Шайба Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» победить «Даллас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Макс Паьоретти, Брендан Галлахер, Арттури Лехконен, забивший с передачи Андрея Маркова и Александр Радулов, а у гостей единственную шайбу забросил Кертис Маккензи.

«Монреаль» с 95-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Даллас» расположился на 11-й строчке на «Западе», имея в активе 73 балла.

В следующем матче «Канадиенс» 31 марта примет «Флориду», а «Старз» в этот же день встретится с «Бостоном».

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Монреаль - Даллас

Место и дата

29 марта 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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