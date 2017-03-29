Бразилия разгромила Парагвай, забив три безответных мяча
В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018
сборная Бразилии разгромила команду Парагвай со счетом 3:0.
В составе победителей мячи забили Филиппе Коутиньо, Неймар И
Марсело.
Стоит отметить, что Неймар на 53-й минуте не реализовал
пенальти.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
Бразильцы с 33 очками возглавляют турнирную таблицу, а
парагвайцы расположились на седьмой строчке, имея в активе 18 очков.
В следующем туре подопечные Тите 31 августа примут сборную Эквадора, а Парагвай в этот же день на выезде сыграет с командой Чили.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
14-й тур
Матч
Бразилия - Парагвай - 3:0 (1:0)
Голы
Коутиньо 34 (1:0). Неймар 64 (2:0). Марсело 86 (3:0).
Незабитые пенальти
Неймар (Бразилия), 50
Предупреждения:
нет - Вальдес Б., 4; Рохас, 77
Место и дата
29 марта 03:45, , Текстовая трансляция